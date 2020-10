Moto, Manuel Rocca ottavo nell’Elf Civ 2020 di Valllelunga

(red.) Si è concluso a Roma, al Piero Taruffi di Vallelunga, lo spettacolo dell’ELF CIV 2020 dove era impegnato con determinazione – sin dall’esordio al Mugello a luglio – il nostro Manuel Rocca che ha saputo farsi valere e restare nella Top 10 dei migliori piloti e delle migliori squadre sino all’ultimo Round compreso. Alla fine della sfida è risultato ottavo.

Anche questo fine settimana si è dimostrato estremamente importante per il pilota franciacortino dove, specialmente in Gara 2, ha mostrato la costante crescita tecnica e sportiva che ha segnato la sua esperienza agonistica per l’anno 2020. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, nelle due giornate dell’ultima fase dell’ELF CIV, il lodettese è sceso in pista in sella alla Yamaha arancio-blu del Team Terra & Moto e ha fronteggiato poco meno di una trentina di piloti – altrettanto agguerriti – sul circuito di Vallelunga. L’autodromo di Vallelunga ha una larghezza media di 11 metri, che raggiunge i 14 metri sulla linea del traguardo. Il tracciato principale si snoda in 10 curve, di cui 7 a destra e 3 a sinistra; il raggio curvatura va dai 23 metri del “Tornante” ai 166 metri della “Curva Grande”.