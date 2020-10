Basket, Brescia contro Trieste domina all’inizio e poi chiude vincendo

(red.) Con un giocatore in quarantena perché positivo al Covid-19, priva di Cline e Kalinoski, domenica sera al Palaleonessa Brescia ha regolato con molta autorevolezza la Pallacanestro Trieste dell’ex coach di Lumezzane (quando militava in B1) Eugenio Dalmasson e degli ex Fernandez e Laquintana, aiutata dal fatto che gli ospiti si sono dimenticati di scendere in campo nel primo quarto di gara, vinto dai bresciani addirittura 29-9.

La squadra di coach Esposito ha tuttavia subito pesantemente il ritorno dei triestini nel terzo quarto (perso 8-21), ma poi ha dimostrato maturità ed esperienza reggendo bene il colpo psicologico che sul -3 raggiunto dagli avversari avrebbe potuto essere fatale ed è andata a conquistare il quarto quarto, chiudendo la partita 75-63.

Da segnalare le ottime prove in attacco di Crawford che finalmente ha dimostrato la propria consistenza offensiva e la doppia doppia di un solidissimo Burns. Buona prova in regia per Luca Vitali soprattutto nel finale e significativa la presenza difensiva di Parrillo nei pochi minuti in campo, anche se nei meccanismi della difesa a volte Brescia soffre di inspiegabili amnesie. Troppe le palle perse (16), ma sfida ai rimbalzi vinta 41 a 33.

Si tratta del secondo successo consecutivo dopo due sconfitte in campionato e questo fa ben sperare per la prossima sfida con Reggio Emilia, anche se a metà settimana la Germani dovrà vedersela in Europa con l’Unicaja Malaga e a ranghi ridotti non sarà semplice.

Germani Brescia – Allianz Trieste 75-63 (29-9, 48-27, 56-48)-

Germani Brescia: Vitali 2 (1/1, 0/3), Parrillo, Chery 14 (2/5, 2/3), Bortolani 5 (1/3, 1/3), Ristic 4 (2/3), Crawford 19 (4/5, 3/4), Burns 17 (6/11, 1/3), Moss 5 (2/2, 0/4), Sacchetti 5 (0/2, 1/2), Ancellotti 4 (1/3). All: Esposito.

Allianz Pallacanestro Trieste: Coronica ne, Mussini, Upson, Fernandez, Arnaldo, Laquintana 13 (5/9, 1/2), Delia 8 (3/7), Da Ros ne, Grazulis 8 (4/7, 0/4), Doyle 18 (3/4, 4/11), Alviti 14 (1/2, 3/5), Cebasek 2 (1/1, 0/4). All: Dalmasson.

Arbitri: Sahi, Galasso e Pepponi.

Note: Tiri da 2: Brescia 19/35 (54%), Trieste 17/34 (50%); Tiri da tre: Brescia 8/23 (35%), Trieste 8/32 (25%), Tiri liberi: Brescia 13/15 (87%), Trieste 5/8 (63%); Rimbalzi: Brescia 41 (34 RD, 7 RO), Trieste 33 (26 RD, 7 RO).