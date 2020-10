Basket: Brescia a Treviso rompe il ghiaccio anche in campionato

(red.) Mancano due minuti e una manciata di secondi alla fine, Germani Brescia in attacco e ancora avanti di un punto dopo essere stata anche a più 14 e aver subito e rintuzzato la rimonta avversaria. La palla scotta nelle mani e nessuno se la sente di tirare, passaggi a scaricabarile finché la sfera arriva a David Moss, il capitano sa che deve segnare e prova la bomba: palla sul ferro, rimbalzo verso l’alto e poi dentro.

E’ stato grazie a questo tiro coraggioso e fortunato che Brescia – dopo la vittoria in Europa – ha rotto il ghiaccio anche in Italia conquistando a Treviso la prima vittoria nel campionato di serie A di basket contro un avversario abbordabile ma mai domo, che per restare a galla e far tremane le vene ai tifosi bresciani s’è aggrappata alle prodezze balistiche di un grande tiratore come David Logan (alla fine per lui 30 punti).

Dopo un ottimo primo quarto e un buon secondo, dopo essere andati al’intervallo lungo in vantaggio di 14 punti con il 77% nel tiro da due e il 50% in quello da tre, i ragazzi di coach Esposito hanno giocato un brutto terzo quarto, perso di otto punti dopo aver subito il ritorno degli avversari, pur mostrando di avere sempre il controllo della partita.

Buona grinta in difesa, sempre elevate percentuali al tiro, ma troppe palle perse (alla fine 13 contro 7 a nostro sfavore) e qualche fallo inutile hanno rischiato di compromettere una gara che sembrava in discesa dopo il primo tempo dominato con autorità sia nel tiro da fuori sia sotto le plance cavalcando il dominio fisico di Ristic. Anche se Chery era in difficoltà per essere arrivato troppo presto ai tre falli.

Nel secondo tempo coach Menettti ha aggiustato la difesa in area e la manovra è diventata più difficile. A un certo punto Logan ha anche messo la tripla del 70 pari e s’è fatta largo un po’ di paura. Per fortuna è andata bene e vogliamo segnalare la prestazione di Cline, il figlio d’arte sinora un po’ in ombra in campionato, che ha mostrato le proprie qualità con un bottino di 20 punti e zero errori dal campo.

Ma tutti i bresciani, Moss e Sacchetti in testa, sono andati bene nel tiro (a fine partita la squadra ha fatto 76% da due, 56% da tre e 81% ai liberi, percentuali da campioni) e grazie anche a una difesa corale corroborata dalla vittoria nella sfida ai rimbalzi (31 a 21) è stato portato a casa il risultato. E’ finita 87-94, e speriamo che sia solo l’inizio.

De’ Longhi Treviso-Germani Brescia 87-94 (26-31, 40-54, 64-70)-

De’ Longhi Treviso: Russell 16 (6/8, 0/1), Logan 30 (6/8, 5/8), Cheese 2 (1/1, 0/1), Vildera 2 (1/1), Bartoli ne, Imbro 6 (1/1, 1/4), Piccin ne, Chillo, Mekowulu 9 (2/3, 0/1), Carroll 11 (1/1, 2/9), Akele 11 (1/5, 3/6). All: Menetti

Germani Brescia: Cline 20 (5/5, 3/3), Vitali, Parrillo, Chery 11 (4/6, 1/3), Bortolani, Ristic 14 (5/8, 1/1), Crawford 8 (4/4, 0/1), Burns 12 (5/8, 0/1), Kalinoski 5 (1/2, 1/3), Moss 11 (3/4, 1/1), Sacchetti 13 (2/2, 2/2), Ancellotti. All: Esposito

Arbitri: Lanzarini, Attard e Pierantozzi

Note: Tiri da 2: Treviso 19/28 (68%), Brescia 29/39 (74%); Tiri da tre: Treviso 11/31 (35%), Brescia 9/16 (56%), Tiri liberi: Treviso 16/21 (76%), Brescia 9/11 (82%); Rimbalzi: Treviso 21, Brescia 31.