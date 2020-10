Calcio e coronavirus, caso sospetto nel Brescia. Allenamento annullato

(red.) Anche il calcio è tra i settori colpiti dal contagio da Covid-19, tanto che in diversi ambienti le varie squadre sono costrette a districarsi con l’emersione di casi positivi. Uno di questi, anche se al momento è solo sospetto, è stato rilevato anche nel Brescia. Questa mattina, sabato 10 ottobre, i giocatori agli ordini dell’allenatore Diego Lopez si sarebbero dovuti allenare nel centro sportivo di Torbole Casaglia, ma la seduta è stata annullata.

“Il Brescia Calcio comunica che la seduta di allenamento di questa mattina è stata annullata a causa di un sospetto caso di positività. Il Club – si legge in una nota – nel rispetto di tutte le norme medico-sanitarie vigenti, sta effettuando i dovuti controlli. Non appena ci sarà la possibilità, i biancoazzurri riprenderanno la normale attività presso il Centro Sportivo di Torbole in vista del match di venerdì alle ore 21 contro il Lecce”.