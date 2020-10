Rezzato, venerdì riapre lo Sporting Club

(red.) Sarà ufficialmente riaperta al pubblico venerdì 9 ottobre 2020, alle 9, lo Sporting Club di Rezzato (BS). L’impianto, gestito da Sport Management e riaperto grazie alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Rezzato, osserverà i seguenti orari di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30; il sabato dalle 8.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9 alle 12.15. Il nuoto libero invece rispetterà i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 21.15; martedì e venerdì dalle 07.00 alle 21.15 (dalle 7 alle 9 solo per abbonati); il sabato dalle 8.30 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13. Solo e soltanto nella giornata di domani, alla riapertura, l’impianto sarà aperto nell’orario 9-20.30.

All’ingresso sarà necessario compilare un’autocertificazione (documento disponibile sul sito di Sport Management e che si potrà portare in impianto già compilato, per velocizzare le operazioni in entrata) sul proprio stato di salute. Per i minori non accompagnati (maggiori di 12 anni) l’autocertificazione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. In vari punti dell’impianto saranno a disposizione degli utenti i gel disinfettanti. I protocolli di Sport Management garantiranno alla clientela una piena sicurezza durante la permanenza all’interno dell’impianto. Si ricorda che lo Sporting Club di Rezzato, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l’emergenza Codiv-19. Con la riapertura dell’impianto, all’interno dello stesso, saranno inoltre riattivate tutte le attività dei settori agonistici quali: pallanuoto, nuoto, nuoto master e nuoto sincronizzato. È infine già possibile passare in segreteria per iscriversi alle attività proposte o per avere tutte le informazioni necessarie.

PALESTRA l’ingresso in palestra sarà garantito su prenotazione seguendo da effettuarsi presso la segreteria.

RIMBORSI Sport Management ricorda inoltre che alla riapertura dell’impianto sarà possibile ricevere tutte le informazioni e le modalità di recupero di abbonamenti, corsi ecc. non usufruiti durante il periodo di chiusura.