Vela: Corbucci campione italiano master nella classe Laser

(red.) Pietro Corbucci della Società Canottieri Garda Salò si riconferma campione italiano Master nella classe Laser Standard, categoria Apprendista.

Nel Golfo di Mondello (Pa) dal 2 al 4 ottobre sono scesi in acqua 53 imbarcazioni con a bordo atleti over 35, per il campionato italiano Master Laser organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria e dal Circolo della Vela Sicilia.

“Nella prima giornata abbiamo fatto tre prove con poco-medio vento e, anche se non sono le mie condizioni ideali, sono rimasto nei primi cinque della classifica. Sabato, a causa 30/35 nodi di scirocco, non ci sono state regate, mentre domenica abbiamo fatto una sola prova, che ho scartato. Sono molto soddisfatto per come ho condotto la regata, anche se devo ancora migliorare nelle partenze”, commenta Corbucci.

Alla 16^ edizione del trofeo internazionale Wagner Cup, che si è svolto a Torbole (Tn) dall’1 al 3 ottobre e valevole anche per il Campionato Italiano classe Dragoni, un altro socio della Canottieri Garda, Simone Dondelli, ha conquistato il terzo posto nella classifica italiana e il 7° posto assoluto in quella internazionale, a bordo di Galatea II. Questo meraviglioso Dragone in legno è stato protagonista dell’Olimpiade di Helsinki del 1952 e ora appartiene all’armatore Giuseppe La Scala, in equipaggio con Simone Dondelli e Roberto Benedetti.

Un altro portacolori della Canottieri Garda, Mauro Spagnoli, già campione italiano nelle classi Asso99 e Protagonist, ha conquistato il primo posto al Campionato italiano Ufo22, che si è svolto ad Acquafresca (Vr) dal 25 al 27 settembre scorsi, a bordo di La carica dei 101.