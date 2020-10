Delneri esonerato dopo due sole giornate, torna Diego Lopez

(red.) Massimo Cellino, presidente del Brescia Calcio non si smentisce: quando è scontento di un collaboratore non ci pensa due volte. A farne le spese è stato Gigi Delneri, l’esperto allenatore delle Rondinelle, che ha pagato dopo sole due giornate dall’inizio del campionato di serie B il fatto di trovarsi con un solo punto in classifica, ma soprattutto i problemi dimostrati dalla squadra nel gioco e culminati con i tre gol a zero subiti domenica dal Cittadella.

Così Delneri è già stato esonerato (insieme con il suo vice Stefano Lucchini): “Il club – recita un comunicato – ringrazia entrambi per il lavoro svolto”, e Diego Lopez, che si trova ancora in Italia a Cagliari, è stato richiamato e si appresta a sedersi nuovamente sulla bollente panchina bresciana.

Sembra che tecnico uruguayano non abbia ancora rescisso il contratto con le Rondinelle e quindi potrebbe riprendere immediatamente il percorso che era stato interrotto improvvisamente solo poche settimane fa. Il campionato di serie B è fermo e Lopez avrebbe a disposizione dieci giorni per preparare il ritorno in campo di venerdì 16 nell’incontro casalingo con il Lecce dell’ex Eugenio Corini.