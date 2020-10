Basket, zero su due per la Germani sconfitta in casa da Bologna

(red.) La Germani Brescia perde di un punto 80-81 contro la Segafredo Bologna sul parquet di casa dell’Eib nella seconda giornata del campionato di serie A1 di basket. La squadra di coach Vincenzino Esposito – nonostante alcuni uomini importanti siano apparsi ancora lontani dalla forma ottimale – ha tenuto testa egregiamente per tutta la gara alle V Nere di Sasha Djordjevic, dimostrando in alcuni momenti anche di poter battere i quotatissimi avversari, costruiti per vincere il campionato ma che non sono sembrati superiori come alcuni pronostici della vigilia avevano azzardato.

L’elevato numero di palle perse complessivo (16 per ciascuna delle due squadre) sta a dimostrare che non si è trattato di una bella partita, qua e là condizionata da un metro arbitrale a volte poco comprensibile, anche se gli errori della terna non sono sembrati equamente distribuiti ai danni delle due compagini come dimostra il fatto che Bologna ha tirato dalla lunetta 27 volte (con 19 falli fischiati contro), mentre i bresciani solo 11 (25 falli fischiati contro).

Alla fine è stato un tiro libero dell’inconsistente Abass, ex della partita, a costruire il punticino di vantaggio, ma poi i bresciani avevano una dozzina di secondi e palla in mano, ma né Vitali né Sacchetti sono riusciti a effettuare due tiri decenti. Succede e non è un dramma, ma intanto il risultato ha consentito agli emiliani di portare a casa la seconda vittoria consecutiva, mentre per Brescia si è trattato della seconda battuta d’arresto dopo quella con Varese in queste due prime giornate di campionato, alle quali si aggiunge lo stop in Europa.

Tra i vincitori spiccano i 19 punti (e 7 assist) della superstar Teodosic che, pur giocando a regime ridotto per centellinare le forze e non conoscendo il significato della parola difesa, riesce ancora a insegnare il basket e a mostrarsi determinante nei momenti decisivi, le qualità di Hunter e la concretezza di Alibegovic.

Nella Germani sono piaciuti Chery con i suoi 24 punti messi a segno con percentuali da campione, Burns (13 punti e 8 rimbalzi), la consistenza difensiva di Moss, e l’ottimo ultimo quarto in attacco di Luca Vitali con 10 punti.

Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna 80-81 (24-23, 48-47, 60-59)

Brescia: Cline 4 (1/2, 0/1), Vitali 8 (1/2, 2/7), Parrillo ne, Chery 24 (3/3, 6/8), Bortolani, Ristic 2 (3/6, 1/4), Crawford 9 (3/8, 1/4), Burns 13 (3/6, 1/4), Kalinoski 10 (2/3, 2/3), Moss 6 /1/4, 1/2), Sacchetti 4 (0/1 da tre), Ancellotti. All: Esposito.

Bologna: Tessitori 6 (3/3), Abass 5 (2/4, 0/2), Pajola 3 (1/2), Alibegovic 11 (2/3, 1/3), Markovic 7 (2/2, 1/3), Ricci, Adams, Hunter 14 (5/7), Weems 10 (2/6, 2/3), Nikolic ne, Teodosic 19 (4/4, 3/11), Gamble 6 (1/1). All: Djordjevic.

Arbitri: Paternicò, Bartoli e Brindisi.

Note: Tiri da 2: Brescia 15/34 (44%), Bologna 22/34 (65%); Tiri da tre: Brescia 13/31 (42%), Bologna 7/24 (29%), Tiri liberi: Brescia 11/11 (100%), Bologna 16/27 (59%); Rimbalzi: Brescia 37 (27 RD, 10 RO), Bologna 45 (29 RD, 16 RO)