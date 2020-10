Week end a tutto gas a Darfo: sesta prova del Campionato Italiano di enduro

(red.) Fermento a Darfo Boario Terme per l’arrivo di oltre 750 tra piloti e squadre che giungeranno in Città per la quinta e sesta prova del Campionato Italiano di enduro. Dopo lo stop reso necessario dalla emergenza sanitaria fino all’agosto scorso, il massimo campionato nazionale della specialità, pur con tutte le attenzioni necessarie nel rispetto della normativa COVID-19, ha ripreso la sua corsa. Così i team e gli atleti si sono dati appuntamento nella cittadina camuna per le quattro prove che si terranno sabato 3 e domenica 4 ottobre.

“Si tratta della quinta e sesta tappa valide per la competizione nazionale che porta nella nostra Città 200 piloti (di cui una quindicina stranieri) che rappresentano circa 40 Club -afferma Katia Bonetti, Assessore allo Sport della Città di Darfo Boario Terme- Un appuntamento importante al quale stiamo lavorando da tempo per garantire sia la sicurezza in tema di emergenza sanitaria e che quella più propriamente legata alla manifestazione sportiva”.

Infatti, per garantire un regolare flusso stradale cittadino nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre, il campo di gara delle quattro prove è stato individuato in aree esterne alla Città: “Extrema” a Fucine/Gianico in prossimità del Torrente Re, “Linea” in zona Castagneto, “Cross 1 presso la ex-Faces” e “Cross 2” in località Attola.

I giovani atleti, la cui età media è di circa 25 anni, giungeranno in Città, accompagnati dai loro team, già dalla giornata di mercoledì e vi rimarranno sino alla fine delle gare, domenica 4 ottobre.