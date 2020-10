Pallanuoto, due giocatori positivi nell’AN Brescia

(red.) Avrà effetti sulla prossima partita di pallanuoto della squadra cittadina la presenza di due giocatori positivi nella compagine dellì’AN Brescia. Infatti non si giocherà Brescia-Roma, gara in programma nella piscina di Mompiano questo sabato. Positivi al tampone sono risultati infatti Marco Del Lungo, portiere titolare dell’AN Brescia dal 2011, e il difensore genovese Edoardo Di Somma.

I controlli sono stati eseguiti dopo che è stato trovato positivo al coronavirus il capitano e centroboa del Palermo, Francesco Lo Cascio, squadra contro la quale i bresciani hanno giocato l’altro giorno in Coppa Italia.

I due giocatori del Brescia sono in quarantena, mentre il resto della squadra è in attesa del secondo tampone che verrà effettuato nei prossimi giorni. Se risulterà negativo la squadra potrà tornare ad allenarsi e giocare.