Brixia Fighter torna al Margherita d’Este: eventi fino a dicembre

(red.) Dopo lo straordinario successo dello scorso inverno del Circuito Brixia Fighter ospitato al Margherita d’Este, puntuale viene riproposta la formula anche in questo periodo post-Covid 19 a partire dal 3 di ottobre. L’iniziativa, che ha portato nella sua prima edizione sul ring appositamente approntato nella “piazza” interna al centro commerciale oltre 120 atleti che si sono misurati ( con contatto leggero ) nelle varie specialità degli sport di combattimento, dal K1 rules alla boxe, dal Kick Boxing al Grappling, verrà replicata con eventi che fino al 13 dicembre saranno disponibili agli appassionati ed ai visitatori della struttura di San Polo. Ci saranno dimostrazioni, stages di ottimo livello, gare e galà organizzati dalla ormai affermata ASD Brescia Fighter del presidente Mauro Manezzi in collaborazione con federazioni e l’ente di promozione sportiva CSI, che porteranno a confrontarsi sul ring le promesse sportive della provincia bresciana e quelle di altre regioni Italiane. Ci sarà, poi, una giornata dedicata allo Yoga, come importante pratica di concentrazione e preparazione agli eventi sportivi.



Il Circuito Brixia Fighter, da subito pone come obiettivo il coinvolgere la popolazione a riattivare la propensione all’attività sportiva, proponendo una preparazione specifica per ognuno, dal bambino, che in questo modo non si rifugia in un mondo virtuale e nei “social” e si riappropria della sua fisicità attiva, all’adulto, che si ritrova coinvolto in uno stile di vita lavorativa e sociale particolarmente frenetico, oggi sostenibile solo con una preparazione psico-fisica adeguata.

Inoltre, i progetti della ASD Brescia Fighter prevedono una serie di attività per valorizzare e guidare gli atleti italiani più promettenti e meritevoli ai vertici nazionali ed internazionali, organizzare corsi e stages per arbitri, istruttori e maestri in collaborazione e sotto l’egida delle più importanti sigle professionistiche italiane.

Maggiori informazioni sulla manifestazione e tutti gli eventi si trovano sul sito www.estatequa.it.

Il calendario delle principali attività, tutte con ingresso gratuito nel pieno rispetto delle vigenti regole sanitarie legate al Covid 19,

3 ottobre Formazione con il coach Claudio Laini – Team MMA ore 16,00 – 19,00

24 ottobre Giornata aperta dedicata al pugilato – ASD Brixia Fighter ore 16,00 – 19,00

25 ottobre SPARRING DAY dedicato a Grappling, K1 Rules, Kick Boxing, Muay Thai e pugilato – ASD Brixia Fighter dalle 11,00 alle 19,00

7 novembre Laboratorio aperto al pubblico di Jeet Kune Do e Wing Chun tenuto dal Coach Roberto Cicalese dalle 15,00 alle 18,00

14 novembre Approccio allo Yoga con l’insegnante Idamis dell’Orso dalle 15,00 alle 18,00

15 novembre Stage aperto dedicato alla Ginnastica Dinamica Militare dalle 11,00 alle 19,00

22 novembre Sali sul ring con la ASD Brixia Fighter dalle 11,00 alle 19,00

6 dicembre Sali sul ring con la ASD Brescia Fighter dalle 11,00 alle 19,00

13 dicembre Il maestro Roberto Cicalese terrà un seminario open sul Jeet Kune Do

dalle 9,00 alle 13,00 e nel pomeriggio uno stage di Muay Thai.