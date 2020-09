Basket Eurocup, Brescia fallisce l’esordio: sconfitta in Montenegro

(red.) BUDUCNOST VOLI PODGORICA-GERMANI BRESCIA 93-81 (19-23, 42-43, 65-65)

Buducnost Voli Podgorica: Cobbs 16 (5/12, 0/1), Ivanovic 24 (3/6, 2/5), Ejim 16 (4/6, 1/3), Sehovic 3 (1/3 da tre), Nikolic D. 8 (2/2, 1/2), Apic 6 (3/4), Nikolic Z. 2, Vaughn (1/2, 0/1), Popovic 5 (2/3, 0/1), Reed 13 (5/5), Zugic ne. All. Mijovic.

Germani Brescia: Cline 7 (1/2, 1/1), Vitali 4 (1/3, 0/2), Parrillo, Chery 12 (3/4, 1/6), Bortolani 4 (1/3, 0/3) Ristic 17 (7/11, 1/1), Crawford 10 (1/4, 2/3), Burns 10 (4/6, 0/2), Kalinoski 6 (3/3, 0/3), Moss 2 (1/2, 0/2), Sacchetti 6 (2/3 da tre), Ancellotti 3 (1/1). All. Esposito.

Arbitri: Foufis, Isguder e Lavrukhin.

Note: Tiri da 2 Podgorica 25/42 (59%), Brescia 22/38 (58%). Tiri da tre Podgorica 5/16 (31%), Brescia 8/28 (29%). Tiri liberi Podgorica 28/32 (87%), Brescia 13/18 (72%). Rimbalzi Podgorica 37 (26 RD, 11 RO), Brescia 22 (15 RD, 7 RO).

La Germani Brescia torna dalla trasferta in Montenegro con una sconfitta con il risultato di 93-81 dalla gara d’esordio in Eurocup e per opera del Buducnost Voli ieri sera, martedì 29 settembre. La formazione balcanica è stata in grado di sfruttare la stanchezza e la poca lucidità della squadra bresciana nel finale.

La Germani è stata capace di duellare a lungo con gli avversari, pagando però a caro prezzo il gap di fisicità. Quando poteva allungare Brescia non ha saputo capitalizzare le occasioni avute e nemmeno è riuscita a riprendere la corsa degli avversari. Domenica 4 ottobre nuovo impegno in campionato contro la Virtus Segafredo Bologna.