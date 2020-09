Stasera torna “Zona Ciro” in tv, si parla di Brescia e di sport

(red.) Torna “Zona Ciro”, la più longeva trasmissione sportiva bresciana. Quella che si aprirà questa sera alle ore 20:30 in diretta sul canale 273 del digitale terrestre sarà la 18esima stagione, per un totale di oltre 810 puntate, della trasmissione ideata e condotta da Ciro Corradini. In studio, come consuetudine, ex giocatori, allenatori, opinionisti, giornalisti, personaggi del mondo della cultura, della politica, dello sport e dello spettacolo, si alterneranno per analizzare il campionato di serie B ed il cammino del Brescia ed esprimere in piena libertà le proprie idee.

“Zona Ciro – afferma Corradini – non ha padroni se non i tifosi e gli appassionati di calcio. Zona Ciro non subisce condizionamenti e non censura le opinioni anche quando sono scomode o controcorrente. Zona Ciro è il salotto del calcio biancazzurro, il punto di incontro di chi ama il calcio. Quello vero, quello con gli stadi che traboccano di pubblico, quello fatto di passione, quello che crede nella storia e nella tradizione della propria squadra del cuore. Il periodo che stiamo vivendo – prosegue Corradini – è difficile. Anche Zona Ciro ne ha risentito e debbo ringraziare Agostino Rabizzi, titolare di Super Tv e del “Gruppo Rabizzi” per aver condiviso questo progetto attraverso la disponibilità di un canale come Video Brescia che si riceve in tutta la Lombardia. Per il momento la trasmissione, vista l’incertezza che ancora regna sul mondo del calcio, partirà con gli stessi ingredienti dell’anno passato, ma presto ci saranno importanti novità”.

Tra gli ospiti fissi della stagione Piero Trainini, ex giocatore del Brescia ed ex allenatore, presente fin dalla prima puntata della trasmissione andata in onda il 1 settembre 2003, al pari di Walter Frisoni, anche lui ex rondinella ed ex allenatore, figlio e nipote di Evaristo e Bernardo Frisoni che furono giocatori, allenatori e dirigenti del Brescia Calcio. Non mancherà un altro ex biancazzurro come Dario Bonetti e quel Mattia Altobelli che dopo una discreta carriera da giocatore ora fa il procuratore. Tra gli ospiti “laici” l’avvocato Andrea Ziletti, esperto di diritto sportivo, e Giuseppe Spalenza che fu Amministratore Delegato dello Spezia Calcio nel 2011.

Zona Ciro come consuetudine andrà in onda tutti i lunedì a partire dalle ore 20.30. Il canale è il 273, Video Brescia Sport Tv. La trasmissione si può vedere in streaming anche sul sito www.bresciasat.it/video-brescia oppure sulla pagina Facebook Ciro Corradini e/o Video Brescia Sport Tv.