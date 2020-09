Ciclismo, Marco Aurelio Fontana il primo e-rider campione italiano

(red.) Marco Aurelio Fontana è il primo e-rider della storia ad indossare la maglia di campione d’Italia della nuova specialità e-mtb format XCO.

Dopo i numerosi titoli conquistati in attività nel cross country e nel ciclocross, il Prorider della Scuderia Fontana oggi ha vinto il titolo nazionale in Garfagnana. In sella alla sua Focus Jam2 ha domato il polveroso percorso disegnato all’interno della tenuta del Ciocco, avendo la meglio su Martino Fruet e Vittorio Gambirasio.

«Indossare questi colori è emozionante, sapere che nell’albo d’oro di questa specialità resterò il primo è un orgoglio. Ho sempre creduto nella potenzialità delle bici elettriche e credo che metterle alla prova in corsa sia un’ottimo modo per svilupparle al meglio» racconta Marco Aurelio al termine della sfida tricolore.

«Sono felice di essere tornato a correre dopo mesi difficili e di aver centrato questo obiettivo per tutte le persone che mi sono vicine e i partner che mi supportano».

In campo femminile vittoria di Elisabetta Borgia, la moglie del Prorider, che regala la prima vittoria “in rosa” alla Scuderia Fontana.