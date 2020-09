Basket, Supercoppa: Brescia combatte ma battuta ancora da Milano

(red.) GERMANI BRESCIA-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 79-91 (23-24, 39-50, 59-65)

Germani Brescia: Bertini, Vitali 7 (2/4, 1/2), Parrillo, Chery 17 (1/3, 3/6), Bortolani 4 (2/4, 0/1), Magro (0/2), Crawford 15 (2/6, 3/4), Burns 11 (4/6), Kalinoski 4 (1/2, 0/3), Moss 8 (3/4, 0/1), Sacchetti 3 (1/3 da tre), Ancellotti 10 (2/3). All. Esposito.

A|X Armani Exchange Milano: Punter 14 (3/8, 2/5), Leday 10 (4(7, 0/1), Moretti 2 (1/2, 0/1), Micov 12 (2/5, 2/2), Moraschini 5 (2/2, 0/1), Rodriguez 17 (5/7, 1/5), Biligha, Cinciarini 6 (2/2 da tre), Delaney 7 (1/3, 1/4), Brooks 2 (1/2), Hines 4 (2/4), Datome 11 (2/2, 1/4). All. Messina.

Arbitri: Sahin, Attard e Brindisi.

Note: Tiri da 2 Brescia 17/34 (50%), Milano 23/43 (53%). Tiri da 3 Brescia 8/20 (40%), Milano 9/25 (36%). Tiri liberi Brescia 21/27 (78%), Milano 18/24 (75%). Rimbalzi Brescia 43 (33 RD, 10 RO), Milano 27 (20 RD, 7 RO).

Ieri sera, lunedì 7 settembre, c’erano 730 spettatori nel PalaLeonessa che ha riaperto al pubblico dopo i mesi drammatici dell’emergenza sanitaria. Il palazzetto cittadino è stato riaperto fino a un massimo del 25% di capienza in virtù di un’ordinanza regionale. E quella di ieri è stata la prima occasione nello scontro casalingo della Pallacanestro Brescia contro Milano in Supercoppa italiana.

Come ad Assago, anche a Brescia l’Olimpia Milano si impone con il risultato di 91-79. Così la squadra di Messina ha centrato la qualificazione alla Final Four di Bologna, ma Brescia ha comunque lottato nei due scontri diretti contro la corazzata meneghina. La squadra di Vincenzo Esposito sarà ora impegnata giovedì 10 settembre alle 20,30 ancora al PalaLeonessa (aperto fino al 25% di capienza) contro Cantù e infine domenica 13 alle 20,30 a Varese per chiudere il girone di Supercoppa.