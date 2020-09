Calcio a 8: Michel Emi Maritato commissario liga Uif 7

(red.) E’ arrivato a notte fonda l’accordo tra Italia e Paesi del Mercosur dove la liga UIF 7 nomina presidente italiano e commissario europeo Michel Emi Maritato già presidente AS Roma Calcio a 8.

Una decisione cercata e voluta fortemente da entrambe le parti, passo fondamentale che fortifica il rapporto di amicizia in primis tra Marafiga e Maritato e in secundis l’amicizia tra i paesi. L’accordo ufficializza la volontà di portare questo sport ad un riconoscimento federale e di dare sostegno sia ai gestori dei campi che si impegnano per il buon esito delle partite e sia ai giocatori che esercitano questa disciplina.

Il presidente Maritato si dichiara entusiasta di questa nomina e spera di riuscire quanto prima a portare il calcio a 8-7 al riconoscimento federale: “Sono entusiasta per la fiducia che è stata riposta nella mia persona, lavoro nel calcio a 8-7 da diversi anni e sono onorato di questo incarico. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere, lavoriamo per tutelare i giocatori, le società e chiunque sia parte attiva nella realizzazione di questo sport.”

Chiosa in una nota Il Presidente nazionale e commissario europeo UIF 7 Michel Emi Maritato.a