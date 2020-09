Basket, Supercoppa: Brescia vince all’ultimo secondo contro Varese

(red.) GERMANI BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 89-88 (22-31, 47-51, 66-73)

Germani Brescia: Vitali 6 (1/1, 1/2), Parrillo 3 (1/2 da tre), Chery 10 (1/6, 2/4), Bortolani 5 (0/1, 1/2), Crawford 16 (3/3, 3/5), Burns 13 (5/10, 1/2), Kalinoski 8 (2/5, 1/5), Moss 8 (3/4, 0/3), Sacchetti 15 (1/1, 3/6), Ancellotti 5 (2/3). All. Esposito.

Openjobmetis Varese: Morse 15 (4/6), Scola 18 (6/10, 2/6), De Nicolao 2 (1/2), Jakovics 7 (1/4 da tre), Ruzzier, Andersson 16 (1/1. 4/6), Strautins 17 (3/5, 3/6), De Vico 3 (0/2, 1/3), Ferrero 1 (0/3 da tre), Douglas 9 (0/2, 2/8), Virginio ne, Librizzi ne. All. Caja.

Arbitri: Lo Guzzo, Martolini e Vita.

Note: Tiri da 2 Brescia 18/34 (53%), Varese 15/30 (50%). Tiri da 3 Brescia 13/31 (42%), Varese 13/36 (36%). Tiri liberi Brescia 14/21 (67%), Varese 19/25 (76%). Rimbalzi: Brescia 38 (27 RD, 11 RO), Varese 37 (27 RD, 10 RO).

Prima era stato a Desio contro il Cantù e ieri sera, martedì 1 settembre, al PalaLeonessa di Brescia contro Varese. La Pallacanestro Brescia ha vinto nello sprint finale, di un solo punto, contro Varese aggiudicandosi anche la seconda partita di Supercoppa. Gli ospiti sono stati capaci di tenere a lungo il comando delle operazioni.

Un successo, quello di ieri sera, merito della tripla di Burns a due secondi dalla sirena finale e autore di 13 punti. Ma nello score a doppia cifra c’è stato spazio anche per Drew Crawford con 16 punti, Brian Sacchetti a 15 soprattutto nella ripresa e Chery a 10 punti. Ora l’attenzione sarà per venerdì 4 settembre quando Brescia affronterà in trasferta la corazzata Milano, attuale dominatrice del girone A di Supercoppa.