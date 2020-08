Tra Brescia e Diego López, rescissione consensuale

(red.) Poteva essere una trattativa difficile, invece sono bastati pochi giorni al Brescia Calcio per rescindere il contratto biennale che ancora legava l’ultimo allenatore Diego López alle Rondinelle. Il Brescia ha formalizzato l’accordo e il contratto con il tecnico uruguayano è stata risolto consensualmente.

Ora il club deve solo dare ufficialità all’arrivo in panchina di Gigi Delneri che comunque è già operativo e che sarà presto in città per un vertice di mercato. L’obiettivo dichiarato è tornare subito in serie A.

Questo il comunicato ufficiale delle Rondinelle: “Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi”.