Brescia Calcio, Luigi Delneri nuovo allenatore. Manca solo ufficialità

(red.) Aveva avuto dal presidente Massimo Cellino l’incarico di direttore tecnico, ma nei giorni precedenti a venerdì 14 agosto e quando manca solo l’ufficialità Luigi Delneri sarà il nuovo allenatore del Brescia Calcio in ripartenza dalla serie B. Ed è facile immaginare che la nota ufficiale potrebbe arrivare proprio nelle ore intorno a domenica prossima 23 agosto quando Delneri compirà 70 anni e inizierà il raduno della squadra.

Sul fatto che ancora l’ufficialità tardi ad arrivare, dal direttore sportivo Giorgio Perinetti al resto dello staff dirigenziale dicono che non ci sono problemi e che tutto è stato definito. Ma prima c’è da risolvere la questione con l’attuale tecnico Diego Lopez. Nel frattempo il nuovo allenatore si trova nella propria casa di Aquileia dove sta programmando l’attività in vista dell’inizio del ritiro il 24 agosto e dell’avvio degli allenamenti in città.