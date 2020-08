Brescia Calcio, fino al 20 agosto per farsi rimborsare gli abbonamenti

(red.) Come stanno facendo anche altre società di calcio di serie A, il Brescia si aggrega per avviare le procedure di rimborso degli abbonamenti nella parte che i tifosi non hanno potuto godere nel non poter andare ad assistere alle partite casalinghe al Rigamonti a causa dell’emergenza sanitaria. Su questo fronte il Brescia Calcio informa – in una nota – che a partire dalle 16 di ieri, mercoledì 5 agosto e fino alle 23,59 di giovedì 20 agosto sarà possibile avviare la procedura di richiesta di rimborso del rateo dell’abbonamento relativo alle sei gare della stagione sportiva 2019-20, disputate a porte chiuse allo stadio Rigamonti.

Il rimborso avverrà tramite l’emissione di un voucher, avente validità 18 mesi dalla data di emissione, che il tifoso potrà utilizzare per l’acquisto di servizi di biglietteria (biglietti o abbonamenti). Per ottenere il voucher stesso, si dovrà accedere al sito www.rimborso.info, predisposto da Ticketone.

All’interno del portale, sarà possibile accedere a tutte le informazioni necessarie per la procedura di rimborso. il Brescia Calcio SpA si riserva la facoltà di modificare e aggiornare le modalità di rimborso sopra illustrate a fronte di eventuali ulteriori provvedimenti adottati dalle autorità competenti.