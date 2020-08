Nuoto acque libere, un successo il trofeo Golfo di Maderno

(red.) Un grandissimo successo anche oltre ogni più rosea aspettativa: questo il risultato finale della gara di nuoto in acque libere e primo trofeo Asc-Sport Management Circuito Golfo di Maderno, che si è disputato sabato nelle acque del Lago di Garda. La gara di quest’anno si è svolta su di un circuito di 4.7 chilometri all’interno del Golfo di Maderno con partenza e arrivo presso la Fobap Anfass di Villa Rosa a Toscolano Maderno (BS). Una manifestazione organizzata con estrema attenzione e nel pieno rispetto delle disposizioni sulle normative igienico-sanitarie riguardanti il contenimento della diffusione del covid-19.

A trionfare alla fine sono stati Luca Mariucci (1h 07’42”) nella classifica maschile e Sara Petrolli (1h 08’44”) in quella femminile. Gli applausi però sono andati tutti a Matteo Aglietta (1h 36’19”) 44enne non vedente che alla fine ha tagliato il traguardo come trentesimo classificato e che durante tutta la giornata è stato pienamente supportato dallo stesso vincitore Luca Mariucci atleta della sezione Monza dei nuotatori degli impianti Sport Management. Una traversata (Una gara), la sua, favorita anche dallo splendido lavoro di Sport Management (nonché del Comune di Toscolano Maderno e della Comunità del Garda) e della divisione sport che ha supportato l’atleta prima nella logistica (con Raffaella Pizzo che ne ha favorito l’arrivo trovando al nuotatore biellese anche un passaggio) e poi durante la gara con una canoa di appoggio. Una gara dunque pienamente riuscita anche grazie al supporto fornito dall’Assessore allo Sport del Comune di Toscolano Maderno Alessandro Comincioli che ha favorito lo svolgimento della gara, organizzata al posto dell’11esima edizione della Traversata del Lago Maderno-Torri del Benaco non disputata per l’emergenza sanitaria in atto.

Maurizio Castagna (responsabile divisione sport di Sport Management): “Io e Raffaella Pizzo ringraziamo a nome di Sport Management tutti i partecipanti, e tutti i co-organizzatori, il Comune di Toscolano Maderno nelle figure di Alessandro Comincioli e Francesca Mortari, Bruno Frazzini, la Guarda Costiera nella figura del C.te Dott. Antonello Ragadale, i vigili del fuoco di Brescia, la Croce Rossa Italiana, i canoisti della ASD Remiera Toscolano Maderno, e le imbarcazioni d appoggio, la Cosp di Mazzano per il servizio di ambulanza, il medico per il servizio di assistenza e Diego Valesani (Sport Management) e Erika Macchi per il loro sostegno e l’aiuto. Non ultimo un sentito ringraziamento alla Fobap Onlus di Toscolano Maderno nella persona di Valter Chiari che ci ha ospitati nella sua location per lo svolgimento della manifestazione “.

CLASSIFICA MASCHILE GARA MADERNO 1 AGOSTO 2020

CLASSIFICA GENERALE GARA TOSCOLANO MADERNO 1 AGOSTO 2020

CLASSIFICA SWIM ABILITY GARA TOSCOLANO MADERNO 1 AGOSTO 2020