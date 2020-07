Il Brescia si arrende anche al Parma: 1-2 il risultato

(red.) Ennesima sconfitta per il Brescia calcio già retrocesso in serie B che sabato 25 luglio nell’anticipo della 36 giornata è stato sconfitto in casa da un Parma già psicologicamente in ferie perché salvo e senza più ambizioni di classifica.

Le rondinelle avevano problemi di formazione e nel caldo della stadio Rigamonti è finita 1-2 a favore degli emiliani, con le reti tutte segnate nel secondo tempo. Al 14′ Darmian per il Parma, al 17′ Dessena ha pareggiato per i padroni di casa. Decisiva la rete del gioiellino Kulusevski, già acquistato dalla Juventus, al 36′.

In classifica il Parma è decimo con 46 punti, gli stessi del Verona, che però ha una partita in meno. Il Brescia, con 24 punti, è tristemente penultimo davanti solo alla Spal.