Il Brescia perde col Lecce e saluta la serie A

(red.) Battuto per 3-1 dal Lecce nella 35esima giornata, a tre turni dal termine del campionato il Brescia saluta una volta per tutte la serie A e retrocede matematicamente in serie B dopo un anno controverso e difficile. La sconfitta è arrivata dopo un primo tempo nel quale gli uomini di Lopez hanno subito una doppietta di Lapadula (al 22′ e al 32′).

Inutile nel secondo tempo il tentativo di Dessena al 63′ di riaprire la gara, perché al 70′ Saponara ha firmato la rete del ko definitivo per le rondinelle che dicono addio alla massima serie del campionato italiano di calcio, affrontato forse con una squadra non sufficientemente attrezzata e martoriata dai cambi di allenatore oltre che dalla lunga pausa per il coronavirus.

Nemmeno la squadra di Liverani naviga in buone acque e la vittoria non risolve i suoi problemi di classifica perché l’avversaria diretta, il Genoa, ha portato a casa il risultato pieno nel derby di Marassi.