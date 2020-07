Davide Magnini vola: sulla Presanella in 2 ore e 39 minuti

(red.) Il cielo è il limite per Davide Magnini, è davvero il caso di dirlo. Il 22enne di Vermiglio, punta di diamante della squadra di sci alpinismo del Centro Sportivo Esercito, ha conquistato sabato 18 luglio l’ennesimo record di una carriera giovane ma già ricchissima di successi, nello sci alpinismo come nella corsa in montagna.

Questa volta l’obiettivo era la Cima Presanella, la più alta del Trentino con i suoi 3.558 metri d’altezza e, soprattutto, la montagna di casa per Davide Magnini, che ogni mattina la guarda negli occhi svegliandosi nella sua Vermiglio, sulle prime pendici del Passo del Tonale. La corsa di Magnini è partita proprio dalla sua città natale alle 7.19 del mattino, circa un’ora dopo l’orario inizialmente previsto a causa della nebbia e delle basse temperature in quota prima che il cielo si aprisse e scaldasse le vedute dell’Alta Val di Sole.

Dopo aver raggiunto la vetta con una grande prestazione (“probabilmente la mia migliore scalata della Presanella di sempre,” dirà dopo la prova,) lo skyrunner si è lanciato nella discesa verso la località Cadin, sede di partenza e arrivo, sfidando l’insidia delle rocce, e arrivando a chiudere il suo sforzo in 2 ore, 39 minuti e 7 secondi sui complessivi 21 km di percorrenza per 2.350 metri di dislivello positivo. In allenamento, il trentino aveva fatto segnare un personal best di 3 ore, 7 minuti e 19 secondi: un miglioramento di quasi mezz’ora, a conferma di una prestazione di livello assoluto.

Magnini ha poi proseguito la sua corsa verso il centro di Vermiglio, dove ad attenderlo ha trovato famiglia, tifosi e appassionati per celebrare una nuova impresa conquistata dopo il record di salita e discesa dell’Ortles di appena otto giorni fa.