Davide Magnini sfida la cima Presanella: caccia al record di corsa

(red.) Un campione a caccia dell’ennesimo record. Davide Magnini, classe 1997, atleta di punta della squadra di Sci Alpinismo del Centro Sportivo Esercito, nel DNA ha sempre avuto il gusto dell’impresa, frutto di una grande determinazione e una fortissima passione nell’affrontare le sfide di una natura incontaminata e ricca di fascino. Sabato 18 luglio sarà la volta di un nuovo tentativo che vedrà Magnini protagonista sulla montagna di casa: l’atleta trentino infatti andrà a caccia del record di corsa in montagna sulla Cima Presanella, l’imponente vetta che domina Vermiglio, comune dell’alta Val di Sole e sua città natale. Sarà proprio il suo paese d’origine il punto di partenza del percorso, lungo 21 km e caratterizzato da un dislivello positivo di ben 2350 metri.

Nonostante la giovane età, Magnini non è nuovo ai record in alta quota: dopo aver solo sfiorato lo scorso giugno il primato sullo Stelvio, venerdì 10 luglio ha realizzato – partendo da Solda – il record di salita e discesa dall’Ortles, la cima più alta del Trentino-Alto Adige con i suoi 3905 metri di quota, in 2 ore 18 minuti e 15 secondi.

Sabato la vetta da conquistare si chiamerà Cima Presanella, che con i suoi 3558 metri è la più alta del Trentino. Questo ghiacciaio è stato teatro delle prime escursioni effettuate da Magnini fin dalla tenera età, pertanto è di lungo corso il legame affettivo fra il vermigliano e la montagna solandra. “Ho affrontato Cima Presanella per la prima volta nel 2009, in compagnia di mio padre. E’ stato lui a trasmettermi la passione per lo Sci Alpinismo e la corsa in montagna” – racconta Davide Magnini -. “Sono molto legato a questa cima, non solo per i ricordi d’infanzia. E’ vicinissima a casa mia e ha rappresentato il teatro di allenamenti molto intensi e qualitativi, sia in inverno che in estate”.