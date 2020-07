Brescia bella figura con il Verona: 2-0 e sorpasso della Spal

(red.) Una importantissima vittoria per il Brescia calcio. Nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio le Rondinelle hanno sconfitto per 2-0 il Verona. Si tratta di un risultato importante per Diego Lopez, alla sua prima vittoria, e per la squadra, che ha superato la Spal in classifica, ora è a -6 dal Genoa. La salvezza dunque, sebbene sia molto difficile, non è impossibile.

Tornando alla sfida, a sbloccare il risultato è il Brescia al settimo minuto del secondo tempo. Corner di Tonali e di testa Papetti (classe 2002) sale alto, ruba il tempo a Veloso e infila nell’angolo lontano. Al 51esimo i biancoblu hanno raddoppiato: Spalek accende la ripartenza, un rimpallo favorisce Donnarumma che davanti a Silvestri la piazza sotto la traversa. Brescia-Verona 2-0.