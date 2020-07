Brescia umiliato dall’Inter: a Milano finisce 6-0

(red.) Partire sfavoriti poteva starci, ma prendere sei scappellotti in 90 minuti è davvero umiliante. Brutta, bruttissima sconfitta per il Brescia calcio. Nella serata di mercoledì primo luglio, l’Inter ha schiacciato per 6-0 le Rondinelle, in una partita senza alcuna storia sin dalle prime battute (una sola azione del Brescia degna di nota).

Nessuno, certamente, pensava di andare al Meazza per giocarsi un risultato utile, questo è scontato, ma una sconfitta del genere certo non aiuterà i giocatori biancoblu, che nelle prossime sfide dovranno disperatamente cercare di fare più punti possibile per evitare una retrocessione che si fa sempre più vicina. I marcatori: A. Young 5′, A. Sánchez(rig.) 20′, D. D’Ambrosio 45′, R. Gagliardini 52′, C. Eriksen 83′, A. Candreva 88′.