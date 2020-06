Brescia sprecone: contro il Geona finisce 2-2

(red.) Brescia che peccato. Nella giornata di sabato 27 giugno, nel corso della prima sfida al Rigamonti dopo il lockdown, Le Rondinelle hanno pareggiato 2-2 contro il Geona, avversaria diretta per la lotta salvezza. Nonostante un punto non sia da buttare, suona un po’ amaro per mister Lopez il risultato finale.

I biancoblu hanno giocato un ottimo primo tempo, al 10’ e al 13’ Donnarumma e Semprini hanno battuto Perin. Il Genoa, però, al 38esimo, ha accorciato le distanze con Iago Falque, che ha trasformato un rigore guadagnato da Romero, scontratosi con Papetti. Per pareggiare, la compagine ligure, ha bisogno di un secondo rigore al 70′ della ripresa: tocco di mano di Dessena in area e Pinamonti non ha sbagliato il regalo della retroguardia lombarda.