Centomiglia del Garda, in acqua il 5-6 settembre

(red.) La Centomiglia del Garda tornerà i prossimi 5-6 settembre con la sua 70a edizione, confermandosi la regata più longeva della vela italiana. Al Circolo Vela Gargnano stanno lavorando. Il presidente Lorenzo Tonini e il suo giovane Staff hanno confermato che il percorso sarà a tutto lago. Gli altri dettagli arriveranno. Grande spazio sarà riservato alle classi monotipo dei laghi, quelle barche che da sempre affollano la partenza dal porticciolo di Bogliaco di Gargnano, Asso, Dolphin, Ufetti 22, Protagonist 7.5, J 80 e J 24, Fun, Etc. Si ripeterà così il rito, come in quell’ 8 settembre del 1951. Sarà un’edizione tutta gardesana anche se non si esclude la presenza di barche ed equipaggi stranieri. Citando l’head line di questa “Legend Edition”: “Quelli che…sono velisti veri e ci saranno”.

Tra fine agosto e la Centomiglia si vivrà a Gargnano-Bogliaco un vero e proprio Campionato Minialtura. Si inizierà il 28-29 agosto con la Gentlemen’s Cup, il 30 con il 54° Trofeo Riccardo Gorla. L’inizio della nuova stagione per Gargnano si avrà dal 17 luglio quando si volerà con il “Persico69F”, la vela volante made in Benàco, nata grazie a Daniele Dede de Luca e Faustino Mondini, versione in piccolo delle carene di 24 metri, che l’anno prossimo vedremo in Nuova Zelanda per la Coppa America. Il 69F anticiperà il tema della vela volante che rivedremo in agosto, sia a Gorla sia alla Centomiglia, Sempre il calendario che la XIV zona di Federvela, primo week end d’agosto a Gargnano si correrà il recupero del Trofeo Centrale del latte di Brescia del doppio giovanile Rs Feva. Stessa barca che all’Ans di Sulzano sul lago d’Iseo disputerà dal 21 al 23 agosto il Campionato Italiano Team Race (a squadre), dove il Cv Gargnano sarà presente con la sua squadra di giovanissimi con i Campioni Mondiali Under 13 Andreoli-Rossi, i Campioni nazionali dei team misti Tonoli-Rapuzzi. Il tutto avviene con la scuole di vela in piena attività, grazie al progetto “Ritrova la bussola” con 750 Club in tutta Italia, mentre la Federazione Italiana Vela ha stanziato 700 mila Euro in favore dei suoi associati, Club, Scuole, Istruttori, Atleti. E’ la prossima settimana. Dal 26 al 28 luglio ci sarà il Vela Day (il 27 al CV Gargnano), giornata della vela per giovani e famiglie, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid.