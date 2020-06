Buona ripartenza per il Brescia calcio, pareggio 1-1 con la Fiorentina

(red.) Un buon risultato per il Brescia calcio alla prima partita disputata dopo il lungo lockdown causato dal coronavirus. Le Rondinelle hanno pareggiato per 1-1 con la Fiorentina, dopo una trasferta giocata al Franchi di lunedì sera. I biancoblu sono passati in vantaggio al 16esimo, con un rigore calciato da Donnarumma per un fallo su Dessena. Al 29esimo, però, i viola hanno centrato il pareggio su azione con Pezzella.

La squadra allenata da Lopez ha saputo tenere duro nonostante le numerose assenze. Grazie all’espulsione di Caceres al 70esimo, inoltre, l’undici bresciano è riuscito a gestire le sfuriate finali della Fiorentina che, nonostante avesse un uomo in meno e fosse senza il proprio tecnico in panchina, Iachini, pure espulso per proteste, ha saputo creare almeno un paio di azioni da gol nitide.