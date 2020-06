Pontedilegno-Tonale, nuova segnaletica per i percorsi Mountain-Bike

(red.) Il solstizio d’estate è ogni giorno più vicino e ora più che mai, dopo settimane di lockdown, la ricerca di location che possano coniugare relax e momenti di attività fisica si fa sempre più insistente. Il Consorzio Pontedilegno-Tonale ha intercettato questa necessità, prendendo a riferimento anche un sondaggio realizzato dallo stesso comprensorio che ha rilevato come quasi l’80% degli intervistati sia intenzionato a trascorrere le vacanze estive in montagna.

In attesa dell’arrivo dei primi turisti, desiderosi di vivere esperienze outdoor immersi nella natura incontaminata, il Consorzio ha inaugurato la nuova segnaletica dei percorsi Mountain-Bike, per guidare al meglio i fruitori degli spettacolari sentieri dell’alta Valle Camonica e dell’alta Val di Sole in modo semplice e sicuro.

La nuova grafica, che presenta la denominazione del percorso scelto, la numerazione del sentiero e il relativo grado di difficoltà, è dislocata su 22 itinerari, per un totale di circa 448 Km, e segnalata con 1000 frecce direzionali posizionate da Vermiglio, in alta Val di Sole, a Edolo, in alta Valle Camonica.

Grazie a questo servizio, ogni biker può decidere di affrontare l’itinerario più adatto in base alla propria preparazione fisica. Il grado di difficoltà dei percorsi è infatti chiaramente indicato con dei colori identificativi: blu per i tratti più semplici, rosso per quelli che presentano dislivelli importanti di difficoltà intermedia, mentre il nero indica gli itinerari più tecnici, anche ad alta quota.