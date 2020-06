Salò, la Canottieri Garda organizza corsi di tennis e vela per l’estate

(red.) Da lunedì 15 giugno ripartono i corsi estivi per bambini della Canottieri Garda Salò, con una grande attenzione alla sicurezza e protocolli di accesso dedicati per ogni impianto.

“La sicurezza è stata fin da subito la nostra priorità e quando abbiamo deciso di riaprire i corsi abbiamo subito elaborato dei protocolli dinamici per la tutela dei nostri piccoli atleti” dichiara Marco Maroni, presidente della Canottieri. “I bambini hanno bisogno di tornare a divertirsi e stare insieme e già in questi primi giorni la risposta è stata molto positiva. Ci auguriamo continui per il resto dell’estate”

Il corso di tennis estivo sarà aperto a bambini dai 6 ai 16 anni che avranno la possibilità di avvicinarsi allo sport, perfezionare la tecnica e disputare piccole competizioni con i compagni di corso. L’attività si svolgerà dal 15 giugno al 4 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 presso il Tennis Salò Canottieri con un numero massimo di 20 iscritti a settimana. I ragazzi verranno suddivisi in gruppi per garantire la massima sicurezza dell’attività.

Per informazioni tennis@canottierigarda.it .

Il corso di vela “Lupo di Mare” prevede invece un numero massimo settimanale di dieci bambini, dai 6 agli 11 anni, divisi in due gruppi e con ingressi scaglionati. Il corso è in programma dal 15 giugno al 28 agosto, da lunedì a venerdì, e sarà possibile scegliere la fascia oraria dalle 8 alle 16 oppure dalle 9 alle 17, in modo da non creare assembramenti. Ad ogni iscritto sarà assegnata un’imbarcazione per tutta la settimana, che verrà sanificata al termine di ogni giornata, e un giubbotto salvagente contrassegnato e riposto in un luogo dedicato.

Per informazioni info@canottierigarda.it.