Premio #don’tcrackunderpressure: vince Davide Di Maria

(red.) Davide Di Maria, 18 anni, milanese tesserato per la Canottieri Garda Salò, si è aggiudicato il premio #don’tcrackunderpressure insieme al timoniere Fabrizio Olmi.

Il riconoscimento “per chi riesce a superare qualsiasi difficoltà, anche se sembra insormontabile”, in mare ma soprattutto nella vita, è stato assegnato sabato 6 giugno in occasione della ventinovesima edizione del premio Velista dell’Anno TAG Heuer, organizzato dal Giornale della Vela e attribuito per il secondo anno consecutivo ad Ambrogio Beccaria.

“Sapevamo di rientrare nella top ten perché avevamo raccolto tanti voti – commenta Davide Di Maria – ma questo riconoscimento è stata una bella sorpresa sia per me che per Fabrizio! Ci fa molto piacere perchè è un premio che rispecchia noi, la nostra personalità e determinazione”.

Lo scorso 7 luglio a ​Puerto Sherry​, nel golfo di Cadice (Spagna), Davide Di Maria​ e Fabrizio Olmi sono diventati Campioni mondiali ai Para World Sailing Championships ​nel doppio RS Venture.