Volley, per la Millenium Brescia arriva Beatrice Berti

(red.) Beatrice Berti impreziosisce il reparto dei centrali della Millenium Brescia, società di volley femminile che milita in A1. «Alcune ex atlete della Banca Valsabbina mi hanno parlato bene del club, e devo dire che ho trovato subito un ottimo ambiente – precisa Berti – qui mi aspetto una stagione importante e una società disponibile, con la quale esprimermi al 100%. Da Busto porto l’esperienza di aver militato in un club importante che mi ha fatto maturare come persona e come atleta, ho avuto l’opportunità di giocare con giocatrici molto quotate».

«Beatrice la seguo da tempo – ammette coach Enrico Mazzola – perché ha caratteristiche d’attacco importanti, specialmente in fast che è il suo colpo migliore, senza dimenticare il muro, che la rende nel complesso molto valida nei fondamentali di prima linea. Ovviamente da noi avrà qualche responsabilità in più rispetto a prima, cosa che deve darle la spinta per evolversi, sarà un anno di grande trasformazione. Ha tutte le possibilità di fare bene».

Nata a Padova il 12 gennaio 1996, alta 193 centimetri, il nuovo rinforzo della Millenium Brescia nelle ultime quattro stagioni ha giocato per l’Unet E-work con cui ha conquistato la Cev Cup nel 2019 ed una finale di Coppa Italia. La sua carriera inizia nelle giovani della Pallavolo Arcobaleno Padova e nel 2013 approda nella nazionale Under-18 con cui si aggiudica la medaglia d’argento al Campionato Europeo di categoria, giocato in Polonia.