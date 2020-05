Calcio serie D, retrocessione in Eccellenza per il Ciliverghe

(red.) Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, presieduto da Cosimo Sibilla, ha definito, all’unanimità, le proposte per la chiusura della stagione 2019/20 che saranno presentate al prossimo Consiglio Federale del 28 maggio, che prevedono la cristallizzazione delle classifiche dei vari gironi di Serie D al momento dello stop al campionato. Sono quindi confermate le promozioni in Lega Pro delle prime in classifica e le retrocessioni in Eccellenza delle ultime quattro in graduatoria.

Il Ciliverghe dunque è retrocesso, ad oggi, dopo sei campionati nel massimo campionato nazionale

dilettante, a distanza di tre anni dalla vittoria nei playoff che valsero l’accesso alla Lega Pro poi rifiutato dalla società.

“Aspettiamo l’eventuale ratifica del Consiglio Federale della prossima settimana, – dichiara il presidente Nicola Bianchini – dopodiché ci tuteleremo nelle sedi opportune. E’ una decisione che fa male e fatico a comprendere, ma in questo momento preferisco attendere l’ufficialità”.