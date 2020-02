La Winter Downhill sabato al Passo del Tonale

(red.) Al Passo del Tonale una cosa è certa: Mountain Bike e neve possono andare d’accordo. Chi non la pensa così, evidentemente non ha mai preso parte a La Winter Downhill, una competizione di Downhill sulla neve unica nel suo genere, in programma sabato 15 febbraio.

L’ottava edizione dell’evento, organizzato da Grandi Eventi Val di Sole e inserito da quest’anno nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, porterà gli atleti ad abbracciare una sfida mozzafiato sulla nuova pista Alpe Alta. Una competizione con formula Eliminator, dove i primi classificati di ogni batteria passeranno al turno successivo, fino alla finalissima che decreterà i vincitori delle categorie MTB ed E-MTB.

I biker troveranno le porte tipiche dello slalom gigante a tracciare un percorso di 1,8 chilometri per 300 metri di dislivello ulteriormente arricchito di difficoltà: dossi, gobbe e paraboliche.

Fra gli iscritti figurano anche due grandi nomi della Mountain Bike italiana, ma nel settore Cross Country, Martino Fruet e Anna Oberparleiter, desiderosi entrambi di mettersi alla prova su un’altra disciplina delle ruote grasse.

La giornata di sabato 15 febbraio è certamente quella più attesa da atleti e spettatori, ma il divertimento si accenderà già da venerdì 14 con la “Night Ride”, – una discesa in Mountain Bike in scia a guide esperte sulla pista Valbiolo fino all’abitato di Passo del Tonale. Il raduno è in programma al Grand Hotel Miramonti dalle 15.00 alle 16.00. L’evento è gratuito e aperto a tutti. I biker che invece sceglieranno di affrontare La Winter DH troveranno nel pacco gara uno skipass giornaliero valido per il comprensorio Ponte di Legno-Tonale.

Il programma de La Winter DH prevede invece la consegna dei pettorali presso la Sala Carosello (Via Circonvallazione, 6, Passo Tonale) dalle 11.00 alle 13.00, seguita dalle prove libere sul percorso dalle 13.00 alle 14.30, di cui due obbligatorie, mentre a partire dalle 15.00 prenderanno il via le batterie eliminatorie della Winter Downhill 2020.

Le iscrizioni per La Winter Downhill sono aperte fino alla giornata di venerdì 14 febbraio sul sito di Val di Sole BikeLand: www.valdisolebikeland.com.