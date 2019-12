Altro che renne e slitta, i babbo natale corrono

(red.) La città di Brescia ha ospitato la quinta tappa del più grande tour in Italia dedicato al Natale. Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running, organizzata dall’Associazione Dopolavoro Comune di Brescia e Italia Runners, con il patrocinio del Comune di Brescia, è sbarcata in città nella giornata di domenica 15 dicembre coinvolgendo oltre 3000 persone che hanno deciso di attendere il Natale con il giusto spirito, all’insegna dello sport, del benessere e della solidarietà.

Tanti Babbi Natale, con vestito rosso e cappellino, si sono ritrovati presso Piazzale Locomotiva, ai piedi dell’imponente castello simbolo della città per l’evento più atteso del periodo pre-natalizio e hanno colorato le vie del centro storico, passando per i leggendari Fori Romani, per la ricca Piazza Paolo IV e per la tristemente famosa Piazza della Loggia.

Il riscaldamento a cura dei ragazzi di Hello Fit Brescia Est ha scaldato l’atmosfera di una fredda mattinata invernale e l’animazione degli speaker di Radio Bruno, la radio ufficiale dell’evento, ha accompagnato i runners per l’intera giornata. Al termine della manifestazione ristoro per tutti i partecipanti, musica e tante sorprese natalizie.

Un’occasione unica per vivere in maniera originale ed entusiasmante l’attesa del Natale, abbinando il divertimento alla solidarietà, Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running sostiene infatti la fondazione Scuola Nikolajewka, unica struttura bresciana esclusivamente dedicata ai disabili motori.

Quest’anno il Babbo Running tour partecipa all’”World Santa Challenge”, una competizione internazionale, comprendente diverse corse a tema natalizio, che premierà con un riconoscimento, il “World Santa Challenge Trophy” la manifestazione con più partecipanti.