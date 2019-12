Corsa dei Babbo Natale domenica a Brescia

(red.) L’Associazione Dopolavoro Comune di Brescia e la società sportiva Italia Runners, con il patrocinio del Comune di Brescia, per il secondo anno consecutivo insieme per organizzare un unico grande evento dedicato al Natale nella città di Brescia: Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running.

La corsa/camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata – domenica 15 dicembre – all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà. 5 e 9 km a ritmo libero, in cui si partecipa in costume da Babbo Natale per portare una ventata di allegria nel centro città!

Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età, un autentico street show, la festa pre-natalizia per l’intera città, l’evento più atteso e dinamico del periodo natalizio, il modo più divertente per scambiarsi gli auguri di Natale!

BRESCIA – Il ritrovo è fissato in Piazzale Locomotiva –Castello di Brescia alle ore 8.30 presso il Babbo Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento a cura dei personal trainer della palestra Hello Fit Brescia Est e l’animazione degli speaker di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento.

La partenza della marcia sarà alle ore 9.30: un’esplosione di cappellini rossi invaderà le vie della città. All’arrivo ristoro e vin brulè per tutti!

FONDAZIONE SCUOLA NIKOLAJEWKA–Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running sostiene la Fondazione Scuola Nikolajewka, unica struttura bresciana esclusivamente dedicata ai disabili motori.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Le quote di iscrizione alla Corsa dei Babbo Natale & Babbo Runningsono:

Pettorale + abito di Babbo Natale – 10 €

Pettorale + cappellino di Babbo Natale – 5 €

Pettorale – 2 €

Ci si può iscrivere online sul sito ufficiale della manifestazione www.babborunning.it, nei punti ufficiali partner dell’evento Decathlon, nel centro Hello Fit Brescia Est, nell’agenzia viaggi Tatami oppure presso la sede del DopoLavoro del Comune di Brescia.