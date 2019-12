Sci: Ponte e Tonale si parte. Nek inaugura la stagione

(red.) L’inverno quest’anno è partito, decisamente, con il piede giusto nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Alle quote più alte della ski area, a cavallo fra Trentino e Lombardia, nelle ultime due settimane la neve è scesa in grande quantità. E sabato con il Winter Opening Party prenderà ufficialmente il via la stagione sciistica 2019-2020, ad inaugurarla insieme a noi ci sarà NEK. Sulle piste del ghiacciaio Presena si registrano dai 3 ai 4 metri di neve. Anche al Passo Tonale le condizioni delle piste sono favolose, con un fondo che va dai 2,5 ai 3 metri di neve ed un paesaggio tipicamente invernale.



Oltre al Presena, sono aperte numerose piste al Passo Tonale, inclusa la bellissima pista “nera” Paradiso, che dal ghiacciaio scende al Passo Tonale per uno sviluppo di 3 km ed un dislivello di 737 metri. Per i più piccoli è in funzione il tapis roulant coperto, sempre al Passo Tonale, e da sabato sarà aperto anche il Fantaski, la nostra speciale area giochi dedicata ai bambini!

A Vermiglio è aperto il Centro fondo, nella bellissima area dei laghetti di San Leonardo, con piste perfettamente battute per un totale di 8 km.



NOVITA’: qui è stato realizzato un bellissimo poligono con 10 piazzole per carabina ad aria compressa e 3 piazzole per carabina calibro 22. I maestri del Centro fondo sono a disposizione di quanti vorranno provare questa nuova, divertente proposta tipicamente invernale.