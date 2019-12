Coppa delle Alpi 2019, si parte mercoledì

(red.) La Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa, è ai nastri di partenza con circa 50 vetture, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Mercoledì 4 dicembre gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d’Adige per concludere la prima tappa con lo svolgimento delle prove speciali e la premiazione del Trofeo Bressanone: al primo trofeo legato alle città di tappa faranno seguito il Trofeo Seefeld per la seconda giornata e il Trofeo St. Moritz per la terza.

Alla partenza della seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno rotta verso Cortina d’Ampezzo dove sfileranno prima di dirigersi al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo per poi puntare il confine austriaco e arrivare a Seefeld nel pomeriggio: qui, nella centralissima Dorfplatz, è prevista la passerella di presentazione al pubblico. Durante la tappa le auto in gara saranno impe-gnate nel superamento di 3 passi alpini (Sella, Pordoi e Falzarego), una dura prova per la tenuta di equipaggi e mezzi.

I passaggi più suggestivi della terza tappa (venerdì 6 dicembre) da Seefeld a St. Moritz saranno i tratti iniziali verso la Germania, la zona dei laghi Schwangau e il Castello di Neuschwanstein, fino a raggiungere il caratteristico Lago di Resia.

Nell’ultima giornata – la quarta, sabato 7 dicembre – le auto rientreranno in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. In serata, suggestiva salita a oltre 2.500 metri per la cerimonia di premiazione nello scenario unico del ghiacciaio Presena al Passo del Tonale.

Tra le vetture partecipanti alla gara vi sono alcuni modelli di grande valore storico come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932 condotta dall’equipaggio olandese van Haren-Hendriks e la FIAT 514 Coppa delle Alpi ,sempre del 1932, guidata dai bresciani Pietta – Lazzarini. Da non perdere il passaggio della storica auto inglese Lagonda M45 Rapide del 1935 condotta dai tedeschi Siegried Gronkowski e Sascha Haarbach e dell’l’Alfa Romeo 1750 GT Zagato del 1931 degli olandesi Van Gerwen – Van Ingen così come da ammirare l’Aston Martin DB2 del 1951 di Michel Decremer e Marie Claire Mar-tens dal Belgio.