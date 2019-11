Hockey su prato, primo torneo indoor di Brescia

(red.) Nei giorni 7 e 8 dicembre, presso il Polivalente Raffaello di San Polo, il Club bresciano CusCube Brescia organizza il primo Torneo Indoor della città. L’Hockey su prato durante il periodo invernale si sposta dal campo all’aperto in via Giotto, alla vicina palestra per praticare una variante molto dinamica di questa disciplina, l’Indoor appunto. A seguito della prima fortunata edizione estiva del torneo, la società ha deciso di puntare alla promozione di questo sport e della realtà bresciana, investendo le proprie risorse nella realizzazione di un torneo invernale.

All’evento sono state invitate a partecipare squadre di tutta Italia, con l’intento di proporre un evento di risonanza nazionale che possa diventare un appuntamento annuale. Il principale vantaggio del Brescia Hockey Fest – Indoor è dare la possibilità alle squadre di prepararsi prima dell’inizio dei campionati ufficiali, svolgendo incontri ad alta intensità contro team determinati e ben preparati.

Tutti i componenti del club si sono impegnati nell’organizzazione di questo appuntamento sportivo, con l’obiettivo di diffondere nel territorio la conoscenza di questa disciplina e del Club. Negli ultimi anni la società ha dato il via a numerose attività promozionali per coinvolgere giovani e tifosi, sviluppando progetti di avviamento allo sport anche in alcuni istituti scolastici bresciani e della provincia, riuscendo ad incrementare il numero di tesserati e sostenitori.

L’Hockey a Brescia è una realtà in movimento, infatti sono già in fase di organizzazione nei prossimi mesi anche le Finali Nazionali Indoor di Serie B ed i Master Indoor. Particolarmente attesa è la versione estiva del Brescia Hockey Fest, il torneo che si prepara alla seconda edizione nell’estate 2020, dopo una prima edizione di grande successo, un evento più allargato che coinvolgerà squadre italiane e straniere in un weekend di sport e divertimento.