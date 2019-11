Sci nautico, ottimo 2019 per la Jolly Ski Brescia

(red.) Con il ritrovo conviviale di sabato 23 al Ristorante “Il Calesse” di Travagliato, cala ufficialmente il sipario sulla stagione 2019 della Jolly Ski Brescia.

La società di Sci Nautico che ha sede sul Lago di San Gervasio, coglie l’occasione per celebrare una stagione ricca di soddisfazioni e insignisce il titolo di Atleta dell’anno 2019 a Florian Parth. Sciatore Alto Atesino ma fortemente legato ai colori della bassa bresciana, quest’anno Parth conquista il titolo di Campione d’Italia Assoluto nella categoria Salto sebbene abbia solo 15 anni.

Menzione particolare anche per il desenzanese Nicholas Benatti che oltre a confermare il titolo tricolore in Figure per il secondo anno consecutivo, porta nella bacheca della Jolly Ski anche il vessillo tricolore della specialità Slalom. Doveroso inoltre ricordare la medaglia d’Argento conquistata da Benatti a Patrasso (Grecia) ai Giochi del Mediterraneo e il lusinghiero 10° posto ai Campionati Mondiali di Slalom svoltisi in Malesia ad Agosto.

Premiati anche i primi tre atleti classificati nella gara sociale del 19 Ottobre, una chiusura agonistica volta a premiare gli atleti tesserati per la Jolly Ski non per la loro performance agonistica ma per l’impegno profuso. La classifica infatti viene stilata in base al miglioramento del loro rispettivo Personal Best.

E’ il coach Claudio Benatti ad ufficializzare la classifica finale assegnando il primo premio al russo Andrey Sevastyanov, il secondo ad Alberto Ghisi e il terzo a Natalia Sevastyanova.