Il 3 luglio appuntamento a Vestone per la mezza maratona

Vestone. E’ stata presentata venerdì 17 giugno la XV edizione di Ivars Tre Campanili Half Marathon, in programma domenica 3 luglio 2022 a Vestone. La ormai storica mezza maratona, gara nazionale Fidal organizzata da A.S.D. Libertas Vallesabbia con il patrocinio del comune di Vestone, gode quest’anno per la prima volta del patronato di Regione Lombardia, come dichiarato dal consigliere regionale Floriano Massardi intervenuto in conferenza stampa.

Presenti le autorità locali dei tre comuni capofila: il sindaco di Vestone Roberto Giuseppe Facchi, il vicesindaco Giovanni Zambelli e l’assessore allo Sport Igor Roncetti, il presidente della Comunità Montana Vallesabbia e sindaco di Pertica Alta Giovanmaria Flocchini, il vicesindaco di Pertica Alta Brunella Brognoli e l’assessore allo Sport di Pertica Bassa Moreno Muffolini.

Un sodalizio, quello di Vestone, Pertica Alta e Pertica Bassa, che consente ogni anno da 15 anni di organizzare al meglio un evento ormai conosciuto e partecipato da atleti italiani e internazionali, con il coinvolgimento di tutta la comunità e dei numerosi volontari, come sottolineato dal presidente Fidal di Brescia Rolando Perri.

Il presidente del Comitato Organizzatore Paolo Salvadori e il responsabile del percorso William Cadenelli hanno illustrato i punti salienti della manifestazione, le cui iscrizioni chiuderanno giovedì 30 giugno o al raggiungimento di 750 partecipanti. Per iscriversi https://www.trecampanili.it/iscriviti/.

Partenza alle 9,30 in piazza Garibaldi, alla volta di un percorso misto di 21,097 km tra salite e discese, terre bianche, tratti asfaltati, sentieri e mulattiere, con un dislivello di oltre 900 metri. Sulla medesima tratta è inoltre possibile correre la Non competitiva, per tutti gli amatori che desiderano mettersi in gioco.