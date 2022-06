Luca Cannella: da Roncadelle al campionato mondiale di poker

Roncadelle. Luca Cannella, ex giocatore professionista di poker ora nel settore della ristorazione, ha vinto nel 2017 la medaglia d’oro ai campionati del mondo di poker amatoriale. Vediamo così si diventa così bravi in un gioco di strategia.

Quando si parla di sport e di eccellenze italiane il nostro cuore si riempie di orgoglio. Per questa ragione ci piace raccontare una storia bella di poker, la storia di un uomo che, insieme a tre compagni di squadra (Dorina Ciocan, Catello di Martino e Gabriel Iemmito), ha vinto il campionato del mondo di poker a squadre, battendo altri campioni (provenienti da tante parti differenti del globo) in un torneo molto conosciuto che si è svolto nello Grosvenor Casinò di Manchester, in Gran Bretagna.

“Il Kanna”, questo è il soprannome del fuoriclasse nostrano, è riuscito a trascinare il quartetto in questa impresa grazie a una splendida finale nella variante Texas Hold’em dopo due giorni di partite individuali a punti di grande difficoltà. Il campione ci ha raccontato di aver iniziato a giocare a poker dopo aver visto in tv i tornei dei campioni statunitensi. Luca, che fino ad allora aveva solo e sempre giocato a Scala Quaranta con gli amici, si è subito appassionato a questa nuova tipologia di gioco di carte, ha studiato molto bene le regole e ha iniziato a giocare su internet nei tornei free roll, cioè quelli gratuiti. Da lì tutto è cambiato.

Come cambia la vita grazie a una passione

Ci sono tante passioni differenti (come il Gardacon con più di 27mila spettatori in tre giorni tra manga, cinema nerd e fumetti) che albergano nel cuore degli uomini ma come si fa a trasformare la propria grande passione in un lavoro remunerativo? Luca ci ha risposto che quando si è reso conto di essere bravo nel poker ha lasciato il lavoro di cameriere (che svolgeva nel ristorante di famiglia) e ha scelto di “lavorare” per 6 ore al giorno davanti al pc. Poi ha iniziato a partecipare a tornei live in giro per il mondo, sempre giocando responsabilmente, che ci sembra essere un modo molto intelligente di approcciarsi al poker e all’azzardo in generale.

L’attenzione, infatti, di Luca verso la cifra da investire e l’uso delle vincite come garanzia per il futuro, ci sembra sia la base fondamentale per diventare un campione. Anche se, poi, per lui a un certo punto il professionismo è stato troppo impegnativo. Cannella parla di entusiasmo un po’ calante e grande tensione da buttare giù. Nel momento in cui, grazie alle vittorie nei tornei, è diventato economicamente indipendente, ha deciso di investire quel denaro in due pizzerie da asporto in cui lavorare e vivere al meglio la sua famiglia. Va anche detto, comunque, rispetto alla scelta di vita di Luca, che in Italia la crescita del gioco d’azzardo online è ai massimi livelli e i nuovi casinò online AAMS permettono di giocare a poker online con facilità (ora Agenzia Dogane e Monopoli); i migliori siti di poker online con soldi veri che è possibile trovare online tramite una semplice ricerca su Google (ecco il primo sito trovato , giusto per rendere l’idea), sono sempre di più e con palinsesti sempre più ampi e variegati e con tanti appassionati che stanno provando a vivere la stessa favola del “Kanna”.

Qual è la strategia vincente nel poker?

Abbiamo provato a chiedere Cannella qual sia la strategia vincente nel poker. Luca ha sostenuto che la strategia mentale, nei tornei online, sia assolutamente inutile perché non si vede la persona che si ha di fronte. Nei tornei dal vivo, invece, è fondamentale cogliere anche il più piccolo dei segnali dell’avversario. Parliamo dell’espressione del volto, i gesti, la voce. Cosa fa la differenza davvero, secondo il campione bresciano, emerge nel lungo periodo: analisi del gioco, velocità nel prendere le decisioni, capacità di leggere cosa faranno gli altri, questo è importante.