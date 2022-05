Palermo-Feralpisalò, un gemellaggio nella lotta alla mafia

Palermo. Una speciale maglia pre match in memoria della #stragedicapaci. E stata indossata stasera dalla Feralpi Salò allo stadio Barbera per mandare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla mafia, da Nord a Sud. Ovviamente i tifosi presenti, quasi tutti siciliani, hanno accolto con un’ovazione e un lungo applauso la formazione gardesana. Questa mattina il club, guidato dal presidente Giuseppe Pasini e affiancato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha visitato il Giardino della Memoria, a Capaci. Rendendo omaggio alle vittime e alle famiglie: 30 anni da ricordare per sempre.