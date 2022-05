Le 142 società sportive bresciane che hanno preso il contributo regionale

Milano. Regione Lombardia ha completato l’assegnazione dei 2 milioni di euro di contributi di sostegno all’attività ordinaria 2021 di comitati e delegazioni regionali e di associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde. Sono circa un migliaio le realtà sportive lombarde che beneficeranno del finanziamento a fondo perduto, destinato a coprire in tutto o in parte i costi di gestione delle attività ordinarie 2021. Somme in alcuni casi fondamentali per far quadrare i bilanci, soprattutto delle realtà più piccole, spesso animate dal volontariato. Realtà che con il loro impegno sportivo e sociale contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e, in ultima analisi, sono alla base delle numerose medaglie raccolte dagli atleti lombardi in campo nazionale e internazionale.

Delle due linee di credito previste dal bando, la prima era riservata a Comitati/Delegazioni regionali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni o dal Cip, con sede in Lombardia.

La misura prevedeva sino a un massimo di 5.000 euro di contributi regionali: 16 le realtà che hanno ottenuto il beneficio economico regionale per un totale di 77.094 euro.

Nella seconda linea di credito prevista dal bando, con massimale sino a 2.000 euro, nella categoria A sono state incluse le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN) con sede legale e/o operativa in Lombardia, nella categoria B le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Ecco l’elenco dei 108 bresciani beneficiari di 214.786 euro per la linea 2A

Hanno ottenuto 2.000 euro:

Asd Olimpia Lumezzane, Leaena Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Basket Chiari Associazione Sportiva Dilettantistica, Asd Sporting Club Brescia, Circolo Vela Gargnano Società Cooperativa Dilettantistica, Jolly Ski School Brescia Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata in breve Jolly Ski School Brescia Ssdrl, Associazione Sportiva Dilettantistica Vittoria Alata Nuoto, Pallacanestro Monteclarense Asd, Società Polisportiva Castegnato Dilettantistica, G.S. Nuvolera Ciclismo Asd, Asd Ginnastica Artistica Camunia.

A.S. Dilettantistica Gso Basket Sereno, Fraglia Vela Desenzano Associazione Sportiva Dilettantistica, Asd Gussago Calcio 1981, Associazione Equestre Bosco Basso Franciacorta, Asd Real Montenetto, U.S. Montirone – Associazione Sportiva Dilettantistica, Spia D’italia – Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, Associazione Sportiva Dilettantistica Pertica Bassa, Valtrompia Volley Asd, Lega Navale Italiana Sez. Brescia Desenzano Asd, Polisportiva Comunale Torbole Casaglia, Gardagolf Country Club Ass. Sportiva Dilettant S.F.L.

Associaz. Sport. Dilett. Calcio Pavonese, Freezone Asd, Activesport Asd, Asd Cazzagobornato Cal.Giov, Associazione Sportiva Dilettantistica 3team Brescia Calcio, Mario Bettinzoli Calcio Asd, Asd Gruppo Sportivo Oratorio Azzano Mella, Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Prealpino, Asd Corrintime, Russian Synchro School Brescia Associazione Sportiva Dilettantistica, G.M.S. Associazione Sportiva Dilettantistica, Oxygen Bike Associazione Sportiva Dilettantistica, Scuola Karate Funakoshi, Arena Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata.

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Valle Camonica, Ospitaletto Centro Propaganda Rugby Associazione Sportiva Dilettantistica, Asd Us Serle, A.C. Lodrino – Associazione Dilettantistica, Asd Vallecamonica Kickboxing, Atlantide Pallavolo Brescia Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Volley Montichiari S.S.D. A R.L., Pnb18 Pallacanestro Nave Bovezzo Associazione Sportiva Dilettantistica, Ac Odolo Asd, Asd Tennis Club San Paolo, Asd Trenzano Basket, Asd Acquaré Franciacorta, Asd Tennis La Fenice Brescia, Asd La Sportiva-Ome, Asd Virtus Desenzano Bk, Re Nero Associazione Sportiva Dilettantistica, Artistica Brescia Associazione Sportiva Dilettantistica, Asd Pallacanestro Rovato.

Asd Mixed Martial Pro Team, Rugby Franciacorta Associazione Sportiva Dilettantistica, Sci Club Free Mountain Asd, Unione Sportiva Oratorio Mompiano Società Dilettantistica, Asd Robur Barbarano, Basket Aquile Lonato – Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata, A. S. D. Polisportiva Virtus Manerbio, A.S.D G.S Club Zaina, Asd Ju Jitsu Arte e Cultura Bushido, Sci Club Rongai Pisogne, Asd Hockey Cuscube Brescia, Promoball V.B.F. Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Asd Deportivo Fornaci Calcio, Asd Nuovo Tennis Tavolo Camuno, Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Collio.

Asd Tennis World, A.C.D. Ghedi 1978, Scuderie San Martino Asd, Club Scherma Leonessa Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in breve Club Scherma Leonessa S.S.D. S.R.L., Associaz. Sport. Dilettantist. Pavonese Cigolese, Associazione Sportiva Dilettantistica Basket Gavardo, Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Ronco, Associazione Calcio Gavardo, Asd U.S. Pontevichese Calcio, Moto Club Sebino Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Desenzano, G.A.M. Team S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, Asd Taekwondo Leonessa, Associazione Sportiva Dilettantistica Le Fronde, Moto Club Rs 77, Vespa Basket Asd.

Asd Gardone Riviera Volley, Team Out – Associazione Polisportiva Dilettantistica, New Best Basket Mazzano Società – Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Asd Cazzagobornato Calcio, Asd Karate Genocchio, Rugby Rovato Asd, U.S.D. Breno, Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Forza E Costanza 1911, Asd Accademia Rudianese, A.S. Dilettantistica Tennis Club Orzinuovi, Asd Gruppo Sport Alternativi Chiari, Asd Ginnastica Sebina, Pro Ski Team Associazione Sportiva Dilettantistica, Asd Rugby Bassa Bresciana Leno, Centro Volley Lonato Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione Sportiva Gussago Rugby Club.

S.C. Mazzano Associazione Sportiva Dilettantistica, Biemme Garda Sport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Poison Wave Asd, Venus Triathlon Academy Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata o in breve Venus Triathlon Academy S.S.D. A R.L., Gsd Pavoniana Gymnasium.

La Volley Rudiano 1992 Asd ha ottenuto 787 euro.

Ecco invece l’elenco completo dei 34 beneficiari di 66.550 euro per la linea 2B

Hanno ottenuto 2.000 euro:

Asd Studio’s Bimbi Più, Asd Barbell Arena, A.S.Dilettantistica Artistica Dafne, Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50 (A.I.C.P.) Asd Ione Sportiva Dilettantistica, Asd Tepee della Luna, Asd Bresciana Nonsolosport Onlus, Associazione Sportiva Dilettantistica Energyc Dance, Danza Brescia Studio Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Siglabile D.B.S. S.S.D. A R.L., Atelier della Danza Asd, Asd Polisportiva Disabili Valcamonica.

Blu Sport Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata o in forma abbreviata Blu Sport S.S.D. a R.L., G.S.O. San Pancrazio Asd, Uso San Domenico Savio, Associazione Polisportiva Dilettantistica Sport+, Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Pian Camuno, Associazione Culturale Sportiva Studio a Asd, Ch Fitness Società Sportiva Dilettantistica A R.L., Aleph Bardo Asd, Lago Moro Active Asd, Asd Brixia Dance School, Associazione Sportiva Dilettantistica K1 Fighting Club, Associazione Sportiva Dilettantistica Sereno Calcio.

Associazione Sportiva Asd Centro Yoga Scuola di B.K.S. Iyengar, Olisticamente Sport e Salute Aps/Asd-Ets, Audax Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione Artistico Culturale e Dilettantistico Sportiva Compagnia Lyria, Freebody Club Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata, Junior Moto School Asd, Polisportiva Lonato Del Garda Asd, Asd Ballet Studio, Gymtonic Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata in Breve A, Darshan Centro Diffusione Yoga Asd, Extreme Adventure Ets.

La G.S.O-C.S.I. Soprazocco Associazione Sportiva Dilettantistica ha ottenuto 555 euro.