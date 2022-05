Domenica a Palazzolo il campionato regionale Skateboard

Palazzolo sull’Oglio. Il 15 maggio Wave Skatepark ospita a Palazzolo sull’Oglio in via Gavazzino 9/b l’unica tappa di regione Lombardia del campionato regionale Skateboard. L’ evento ha come obiettivo il coinvolgimento di tutte le atlete e gli atleti della regione, per permettere loro di crescere nello spirito dei valori, che da sempre lo skateboarding trasmette. Montepremi 1300 euro sponsorizzato da Frisco Shop.

Per partecipare al contest le iscrizioni sono possibili solo online fino a giovedì 12 tramite form disponibile sui social di Wave skatepark.

Le iscrizioni al contest sono aperte e hanno un costo di 15 euro; è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva agonistica.

I contest dei Campionati regionali saranno aperti a tutti, indipendentemente dalla regione di residenza. Chiunque potrà quindi partecipare e vincere, ma al fine della classifica finale regionale i punti verranno attribuiti solamente ai residenti nella regione. Le categorie potranno essere valide solo se vi saranno minimo 5 partecipanti per categoria, girls e boys fanno parte di categorie differenti.

Ingresso gratuito, Corner Food&Beverage attivo tutto il giorno. Music By Dj Tod

Programma

h 10:00 Apertura cancelli

h 10:00-12:30 accreditamento iscrizioni e warm up atleti

h 13:00 inizio contest (gara)

h 18:30 premiazioni

h 20:00 chiusura cancelli

Categorie atleti

4 Categorie in gara divise in Boys e Girls:

Kids ( meno di 8 anni) categoria fuori classifica.

Junior (8-13 anni) nati nel 2009-2014

Senior (14 anni in su) nati nel 2008 e precedenti

Master (35 anni in su) nati nel 1987 e precedenti.