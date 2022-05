Hello Fit Brescia Nord cerca personale: “Mandateci il curriculum e vi risponderemo”

Brescia. Dal primo di maggio le regole anti-covid sono state dimezzate anche nei centri sportivi. Hello Fit Brescia Nord, accogliendo queste direttive con immenso piacere, sta lavorando per ampliare la propria struttura e sta cercando una nuova figura professionale da inserire nel proprio organico.

Si cerca un consulente commerciale donna di bella presenza, con esperienza nel settore del fitness o nella vendita di servizi. La candidata (max 36 anni) dovrà svolgere mansioni di back office e front office, e avere una buona capacità di problem solving. Il lavoro offerto è full time, 40 ore settimanali su turnazioni, 6 giorni su 7. Requisito fondamentale è non aver mai avuto contratti a tempo indeterminato. Per proporsi, basta inviare il curriculum e una fotografia all’indirizzo mail deborah.campagnola@hellofit.it.

“Il lavoro nel fitness è molto divertente e stimolante”, ha raccontato a quiBrescia.it Deborah Campagnola, direttrice della palestra di via Triumplina 94, “ti interfacci con persone tranquille, che vengono in palestra per passare del tempo piacevole e restare in forma. Spesso hanno poco tempo, e vengono in orari atipici, la sera piuttosto che la mattina presto. L’elasticità, quindi, è fondamentale nel nostro incarico, proprio come le turnazioni. Questo non è un lavoro per tutti; ma chi avrà i requisiti per essere scelto non resterà certo deluso”.