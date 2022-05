I punti salienti di Euro 2020 e le aspettative per Euro 2024

Milano. Dalle stelle alle stalle. È una frase fatta che però come nessun’altra può descrivere la situazione della nazionale di calcio italiana. La vittoria è viva negli occhi e nei cuori di tutti noi, una finale, quella contro l’inghilterra, cui ha potuto partecipare anche il tifoso che si è aggiudicato il concorso UEFA Euro 2020: Vinci una suite esclusiva allo Stadio Wembley; c’era anche lui lo scorso 11 luglio.

Euro 2020: L’Italia domina il Girone A

Le sensazioni sono state positive fin da subito. I ragazzi di Mancini hanno letteralmente dominato il Girone A. Sette gol segnati in tre partite e nessuno subito. Discorso qualificazione agli ottavi di finale archiviato nelle prime due partite, vinte entrambe per 3-0 contro Turchia e Svizzera.

Per la partita con il Galles Mancini dà spazio a chi ha giocato meno, l’incontro finisce 1-0 per gli Azzurri. Il gruppo prende consapevolezza della sua forza e più di un tifoso comincia a sognare la finale di Wembley.

La volata verso la finale di Euro 2020

Superato il Girone A, l’Italia trova l’Austria agli ottavi. Servono i tempi supplementari, la nazionale di Mancini fatica più di quanto ci si potesse immaginare ma alla fine conquista i quarti. L’avversario è temibile: il Belgio di Lukaku, che segna su calcio di rigore. Non basta, perché Barella prima e Insigne poi, segnano i gol che valgono la semifinale.

A questo punto del torneo, inevitabilmente, le avversarie sono tutte temibili. Gli Azzurri devono vedersela con la Spagna, una squadra che storicamente ci ha dato più di un dispiacere. Le preoccupazioni della vigilia trovano conferma sul campo di gioco. Gli spagnoli creano diverse palle gol, per fortuna senza sfruttarle.

Il possesso palla è tutto a vantaggio degli spagnoli che sono maestri in questo. Nonostante ciò, è l’Italia a passare in vantaggio con un gol di Federico Chiesa al minuto 60’. Mancano 10 minuti alla fine quando Alvaro Morata segna il gol del pareggio. Si arriva ai calci di rigore. Dal dischetto l’Italia è più precisa e vola in finale.

A Wembley la doccia fredda arriva dopo 2 minuti dal fischio d’inizio: segna Shaw. L’Inghilterra resta in vantaggio per un’ora abbondante di gioco ma al minuto 67’ irrompe Bonucci che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfrutta una respinta corta di Pickford e segna. Ancora una volta sono decisivi i calci di rigore.

Euro 2024 per il riscatto dell’Italia

Il prossimo UEFA Euro 2024 è un appuntamento carico di aspettative per l’Italia e non solo perché detentrice del titolo. A sorpresa e con grande delusione, la stessa squadra che ha trionfato a Euro 2020, non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali del Qatar.

È grave, considerato che era stato fallito l’obiettivo anche con i Mondiali di Russia. È inevitabile che Mancini, rimasto sulla panchina degli Azzurri nonostante l’onta della mancata qualificazione al Mondiale, sia chiamato insieme ai suoi ragazzi a invertire la rotta, regalando ai tifosi un grande campionato Europeo.