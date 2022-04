Sportmadness arriva in Italia e apre franchising a Leno

Leno. Il primo franchising di Sportmadness in Italia si trova in provincia di Brescia. La rete di franchising di eventi e scuole sportive Sportmadness si espande in un nuovo Stato con la prima apertura in Italia, precisamente a Leno, in provincia di Brescia. Una nota informa che “i quasi 1,3 milioni di abitanti della provincia di Brescia potranno ora godere dei servizi sportivi offerti da Sportmadness come eventi, accademie e campus per mano dell’affiliata Nicole Scaglia, che ha intrapreso il suo primo progetto di imprenditoria sportiva e ha scelto Sportmadness, vista la sua grande passione per lo sport”.

Nicole vuole migliorare l’offerta sportiva nella provincia poiché “non c’è vasta offerta di attività sportive e di qualità, soprattutto per giovani e famiglie, anche se vi sono un gran numero di impianti sportivi i quali però non vengono sfruttati al meglio del loro potenziale”.

“Siamo entusiasti di espanderci in Italia”, dice il fondatore e Ceo di Sportmadness, Alejandro García, “un paese in cui diversi sport amatoriali sono in piena espansione, come il padel, quindi speriamo che gli italiani possano godere di diversi eventi legati a questo e molti altri sport attraverso Sportmadness”.

L’Italia è il nuovo paese che si aggiunge alla lista internazionale dei franchising Sportmadness, come Messico, Bolivia e Lussemburgo, oltre alla Spagna. Con questa nuova apertura Sportmadness rafforza i suoi piani di espansione per questo 2022, in cui prevede di raggiungere un totale di 100 franchising, 60 dei quali saranno localizzati al di fuori della Spagna in diversi paesi tra Europa ed America Latina. Tutti operano su quattro linee di business: eventi sportivi, campus, accademie e gestione di impianti sportivi.